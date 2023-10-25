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Николаевская пивоварня празднует 50-летие и продолжает инвестировать в развитие экономики региона

Киев • УНН

 • 162768 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В этом октябре Николаевская пивоварня AB InBev Efes Украина празднует свой большой пятидесятилетний юбилей.

Николаевская пивоварня празднует 50-летие и продолжает инвестировать в развитие экономики региона

Построенное по чешскому проекту, с 1973 года это предприятие, которое когда-то называлось «Янтарь», сохраняет оригинальные традиции пивоварения, превращая воду, солод, хмель и дрожжи в самые известные украинские бренды пива. Именно в честь прежнего названия Николаевской пивоварни названо пиво «Янтарь» – самый известный в Украине николаевский бренд пива, который справедливо считается настоящей местной легендой.

На пивоварне работают 206 специалистов, которые хорошо знают и любят свое дело, а потому не оставили родное предприятие в трудные времена. Ведь только полгода прошло с момента, когда Николаевская пивоварня возобновила процесс производства после вынужденного простоя с 24 февраля 2022 года.

«Последствия простоя и убытки для завода были ужасными, но нет ничего невозможного в плане восстановления, когда людей объединяет общая цель. Сразу, как только позволила ситуация с безопасностью в регионе, акционеры поддержали запуск Николаевской пивоварни и обеспечили финансирование полного восстановления предприятия. Со своей стороны мы с коллегами максимально оптимизировали усилия и начали первые варки почти вдвое быстрее, чем предполагали в начале восстановления пивоварни», – рассказывает директор предприятия Александр Балахнов.

Несмотря на текущую сложную ситуацию с воздушными тревогами и определенные ограничения с количеством питьевой воды, поставляемой на предприятие, сейчас все три линии Николаевской пивоварни (ПЭТ, стекло 0,5 л и КЭГ) работают, разливая любимые сорта пива миллионов украинцев. В частности, жители Николаевской области очень ждали возвращения легендарного пива «Янтарь». Кроме того, ценители южного пива снова могут найти на полках украинских магазинов другие бренды, изготовленные в Николаеве, среди которых «Черниговское Светлое», «Черниговское Белое», «Черниговское Белая Ночь», «Рогань Традиционное» и «Титан».

Процесс производства пива является достаточно сложным и зависит от многих условий, поэтому даже непродолжительное приостановление пивоварения может негативно сказаться на состоянии производственного оборудования. Николаевская пивоварня не работала более года, а некоторые ее помещения подверглись значительным разрушениям, поэтому перезапуск предприятия был нелегким и финансово затратным.

Благодаря полноценной и своевременной инвестиции в восстановление со стороны глобальной компании производство работает и производит продукцию, а компания сохраняет рабочие места, поддерживает социальные и гуманитарные инициативы и имеет возможность направлять ресурсы на развитие экономики домашнего региона.

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