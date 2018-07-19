Михайлюк у складі "Лейкерс" поступився у фіналі Літньої ліги НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Український захисник Святослав Михайлюк взяв участь у заключному матчі Літньої ліги в Лас-Вегасі, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.
У фіналі проти “Портленду” новачок “Лейкерс” отримав 23 хвилини ігрового часу, а каліфорнійський клуб зазнав поразки, поступившись з рахунком 73:91.
За відведений ігровий час наш співвітчизник набрав 10 очок (1/3 двоочкових, 2/7 триочкових, 2/2 штрафних), зробив 3 підбирання та 2 передачі при 4 фолах та 1 втраті.
Нагадаємо, що в півфіналі українець відзначився найкращим виступом в рамках Літньої ліги НБА.