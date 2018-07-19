Михайлюк в составе "Лейкерс" уступил в финале Летней лиги НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Украинский защитник Святослав Михайлюк принял участие в заключительном матче Летней лиги в Лас-Вегасе, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
В финале против “Портленда” новичок “Лейкерс” получил 23 минуты игрового времени, а калифорнийский клуб потерпел поражение, уступив со счетом 73:91.
За отведенное игровое время наш соотечественник набрал 10 очков (1/3 двухочковых, 2/7 трехочковых, 2/2 штрафных), сделал 3 подбора и 2 передачи при 4 фолах и 1 потере.
Напомним, что в полуфинале украинец отметился лучшим выступлением в рамках Летней лиги НБА.