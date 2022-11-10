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Ми ввели найсуворіші санкції проти Москви: Британія заморозила 20 млрд дол російських активів

Ми ввели найсуворіші санкції проти Москви: Британія заморозила 20 млрд дол російських активів

Київ • УНН

 • 210875 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Британський уряд заявив у четвер, що заморозив активи на загальну суму 18 мільярдів фунтів стерлінгів (20,5 мільярда доларів), що належать російським олігархам, іншим фізичним та юридичним особам, які перебувають під санкціями, пише УНН посилаючись на агенство Reuters.

Деталі

За даними Управління щодо здійснення фінансових санкцій, що входить до складу міністерства фінансів, росія обігнала Лівію та Іран і стала найсанкціонованішою країною Великої Британії.

Заморожені російські активи були на 6 мільярдів фунтів більші, ніж сума, зазначена у всіх інших британських режимах санкцій.

"Ми ввели найсуворіші санкції проти росії, і це підриває їхню військову машину, - сказав Ендрю Гріффіт, молодший міністр фінансів. - Наш посил зрозумілий: ми не дозволимо путіну досягти успіху в цій жорстокій війні".

Нагадаємо

На сьогоднішній день Велика Британія запровадила санкції щодо понад 1200 фізичних осіб та понад 120 організацій у росії, у тому числі щодо відомих бізнесменів та компаній та відомих політиків.

Уряд почав запроваджувати заборони на поїздки, заморожування активів та інші санкції 24 лютого, у день, коли Москва ввела війська в Україну.

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