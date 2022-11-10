Ми ввели найсуворіші санкції проти Москви: Британія заморозила 20 млрд дол російських активів

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За даними Управління щодо здійснення фінансових санкцій, що входить до складу міністерства фінансів, росія обігнала Лівію та Іран і стала найсанкціонованішою країною Великої Британії.

Заморожені російські активи були на 6 мільярдів фунтів більші, ніж сума, зазначена у всіх інших британських режимах санкцій.

"Ми ввели найсуворіші санкції проти росії, і це підриває їхню військову машину, - сказав Ендрю Гріффіт, молодший міністр фінансів. - Наш посил зрозумілий: ми не дозволимо путіну досягти успіху в цій жорстокій війні".

Нагадаємо

На сьогоднішній день Велика Британія запровадила санкції щодо понад 1200 фізичних осіб та понад 120 організацій у росії, у тому числі щодо відомих бізнесменів та компаній та відомих політиків.

Уряд почав запроваджувати заборони на поїздки, заморожування активів та інші санкції 24 лютого, у день, коли Москва ввела війська в Україну.