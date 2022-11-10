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Мы ввели самые строгие санкции против Москвы: Британия заморозила 20 млрд долл российских активов

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Британское правительство заявило в четверг, что заморозило активы на общую сумму 18 миллиардов фунтов стерлингов (20,5 миллиарда долларов), принадлежащих российским олигархам, другим физическим и юридическим лицам, что находятся под санкциями, пишет УНН ссылаясь на агентство Reuters.

Детали

По данным Управления по осуществлению финансовых санкций, входящему в состав министерства финансов, россия обогнала Ливию и Иран и стала самой санкционированной страной Великобритании.

Замороженные российские активы были на 6 миллиардов фунтов больше суммы, указанной во всех остальных британских режимах санкций.

"Мы ввели самые строгие санкции против россии, и это подрывает их военную машину, - сказал Эндрю Гриффит, младший министр финансов. - Наш посыл понятен: мы не позволим путину достичь успеха в этой жестокой войне".

Напомним

На сегодняшний день Великобритания ввела санкции в отношении более 1200 физических лиц и более 120 организаций в россии, в том числе в отношении известных бизнесменов и компаний и известных политиков.

Правительство начало вводить запреты на поездки, замораживание активов и другие санкции 24 февраля, в день, когда Москва ввела войска в Украину.

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