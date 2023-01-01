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Ми виграємо битву за повітря: в ОП відзначили успішну роботу українських сил ППО

Ми виграємо битву за повітря: в ОП відзначили успішну роботу українських сил ППО

Київ • УНН

 • 627672 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Глава Офісу президента України Андрій Єрмак відзначив успішну роботу українських сил ППО та авіації, зазначивши, що країна "виграє битву за повітря". Про це повідомляє УНН, посилаючись на Telegram чиновника.

Цитата

"Ми виграємо битву за повітря. Тактика ворога здобути перевагу для терору цивільної інфраструктури за рахунок балалайок і ракет розсипається на очах завдяки діям наших сил ППО та авіації. Все буде  Україна" - написав він.

Нагадаємо

У ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва “Shahed-131/136. Повітряні Сили у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищили 45 ударних БпЛА.

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