Ми виграємо битву за повітря: в ОП відзначили успішну роботу українських сил ППО

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"Ми виграємо битву за повітря. Тактика ворога здобути перевагу для терору цивільної інфраструктури за рахунок балалайок і ракет розсипається на очах завдяки діям наших сил ППО та авіації. Все буде Україна" - написав він.

Нагадаємо

У ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва “Shahed-131/136. Повітряні Сили у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищили 45 ударних БпЛА.

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