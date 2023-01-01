Ми виграємо битву за повітря: в ОП відзначили успішну роботу українських сил ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Глава Офісу президента України Андрій Єрмак відзначив успішну роботу українських сил ППО та авіації, зазначивши, що країна "виграє битву за повітря". Про це повідомляє УНН, посилаючись на Telegram чиновника.
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"Ми виграємо битву за повітря. Тактика ворога здобути перевагу для терору цивільної інфраструктури за рахунок балалайок і ракет розсипається на очах завдяки діям наших сил ППО та авіації. Все буде Україна" - написав він.
Нагадаємо
У ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва “Shahed-131/136. Повітряні Сили у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищили 45 ударних БпЛА.
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