Повітряні сили ЗСУ "привітали" окупантів з Новим роком: відео
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Повітряні сили ЗСУ опублікували "відеопривітання" російських окупантів з Новим роком, передає УНН.
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"Українські пілоти-винищувачі Повітряних Сил теж "привітали" окупантів!" - йдеться в повідомленні.
На відео пілот, який був одягнений у бороду та шапку Діда Мороза, запустив дві ракети.
Доповнення
Російські окупанти "привітали" українців з Новим роком атакою дронами іранського виробництва "Shahed-136", на одному з дронів був відповідний напис.
Нагадаємо
За даними Генштабу ЗСУ, втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 106 720 осіб, 3031 танків та сотень одиниць військової техніки.