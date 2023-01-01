Повітряні сили ЗСУ "привітали" окупантів з Новим роком: відео

Цитата

"Українські пілоти-винищувачі Повітряних Сил теж "привітали" окупантів!" - йдеться в повідомленні.

На відео пілот, який був одягнений у бороду та шапку Діда Мороза, запустив дві ракети.

Доповнення

Російські окупанти "привітали" українців з Новим роком атакою дронами іранського виробництва "Shahed-136", на одному з дронів був відповідний напис.

Нагадаємо

За даними Генштабу ЗСУ, втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 106 720 осіб, 3031 танків та сотень одиниць військової техніки.