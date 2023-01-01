Воздушные силы ВСУ "поздравили" оккупантов с Новым годом: видео

Цитата

"Украинские пилоты-истребители Воздушных Сил тоже "поздравили" оккупантов!" – говорится в сообщении.

На видео пилот, одетый в бороду и шапку Деда Мороза, запустил две ракеты.

Дополнение

Российские оккупанты "поздравили" украинцев с Новым годом атакой дронами иранского производства "Shahed-136", на одном из дронов была соответствующая надпись.

Напомним

По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 106 720 человек, 3031 танков и сотен единиц военной техники.