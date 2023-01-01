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У поліції показали уламки збитого на Київщині "шахеда" з "привітанням" у новорічну ніч

У поліції показали уламки збитого на Київщині "шахеда" з "привітанням" у новорічну ніч

Київ • УНН

 • 939140 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Російські окупанти "привітали" українців з Новим роком атакою дронами іранського виробництва "Shahed-136". Про це заявив начальник ГУНП в Київській області Андрій Нєбитов і оприлюднив фото дрона в Telegram, передає УНН.

Цитата

"Уламки шахіда - частина нічного привітання від "братського народу" з Новим роком! Можна сказати й дешево, і без смаку! Справжній орко-style. І ці уламки не на фронті, де йдуть запеклі бої, вони тут, на спортивному майданчику, де грають діти. Це все, що потрібно знати про державу-терориста і її армію", - написав він.

Деталі

Окрім цього, Нєбитов подякував підрозділам ППО ЗСУ за успішне збиття дронів та закликав громадян не нехтувати сигналом повітряної тривоги.

Нагадаємо

У ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року російські окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе іранського виробництва "Shahed-131/136". ППО знищило 45 ворожих ударних БпЛА, повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

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