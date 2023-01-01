В полиции показали обломки сбитого в Киевской области "шахеда" с "поздравлением" в новогоднюю ночь
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Российские оккупанты "поздравили" украинцев с Новым годом атакой дронами иранского производства "Shahed-136". Об этом заявил начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небитов и опубликовал фото дрона в Telegram, передает УНН.
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"Обломки шахида - часть ночного поздравления от "братского народа" с Новым годом! Можно сказать и дешево, и безвкусно! Настоящий орко-style. И эти обломки не на фронте, где идут ожесточенные бои, они здесь, на спортивной площадке, где играют дети. Это все, что нужно знать о государстве-террористе и его армии", - написал он.
Детали
Кроме этого, Небитов поблагодарил подразделения ПВО ВСУ за успешное уничтожение дронов и призвал граждан не пренебрегать сигналом воздушной тревоги.
Напомним
В ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства "Shahed-131/136". ПВО уничтожило 45 вражеских ударных БпЛА, сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.