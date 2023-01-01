Мы выигрываем битву за воздух: в ОП отметили успешную работу украинских сил ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил успешную работу украинских сил ПВО и авиации, отметив, что страна "выигрывает битву за воздух". Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Telegram чиновника.
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"Мы выигрываем битву за воздух. Тактика врага получить преимущество для террора гражданской инфраструктуры за счет балалаек и ракет рассыпается на глазах благодаря действиям наших сил ПВО и авиации. Все будет Украина" - написал он.
Напомним
В ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства “Shahed-131/136. Воздушные Силы во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожили 45 ударных БпЛА.
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