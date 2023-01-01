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14:16 • 8187 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 30348 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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14 марта, 06:00 • 122237 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 135816 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мы выигрываем битву за воздух: в ОП отметили успешную работу украинских сил ПВО

Мы выигрываем битву за воздух: в ОП отметили успешную работу украинских сил ПВО

Киев • УНН

 • 627668 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил успешную работу украинских сил ПВО и авиации, отметив, что страна "выигрывает битву за воздух". Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Telegram чиновника.

Цитата

"Мы выигрываем битву за воздух. Тактика врага получить преимущество для террора гражданской инфраструктуры за счет балалаек и ракет рассыпается на глазах благодаря действиям наших сил ПВО и авиации. Все будет Украина" - написал он.

Напомним

В ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023 года российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства “Shahed-131/136. Воздушные Силы во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожили 45 ударных БпЛА.

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