Ми піддалися емоціям: рідні одного з моряків повертаються додому
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Рідні одного з українських військових моряків, яких повинні повернути на батьківщину у межах українсько-російського обміну, повертаються додому, не доїхавши до Києва, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.
"Ми просто піддалися емоціям і рвонули на Київ. Нам сказали в офісі українського омбудсмена і, не тільки там, чекати офіційного дзвінка", - пояснив батько одного з моряків.
Раніше рідні утримуваних в Росії моряків повідомили про їх приліт в Україну. Однак офіційного підтвердження цієї інформації так і не послідувало.
Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова в Facebook повідомила, що "обмін завершився" і українці летять додому. Її запис перепостив призначений Верховною Радою Генеральний прокурор Руслан Рябошапка.
Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ". Як повідомляється, в аеропорту вже зібралися журналісти.
При цьому в Офісі Президента заявили, що процес обміну триває, дані про його завершення не відповідає дійсності.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Росія і Україна домовилися про обмін "33 на 33". Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.
Пізніше прессекретар ексгенпрокурора Лариса Сарган повідомила про нібито обмін "35 на 35".