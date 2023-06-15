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MHP fishing fest 2023: на Київщині відбулися благодійні змагання з ловлі риби

Київ • УНН

 • 1619690 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. На озері Картар, що на Київщині, відбувся другий тур благодійного рибальського аукціону "MHP fishing fest 2023", передає УНН із посиланням на пресслужбу "МХП-Урожай".

MHP fishing fest 2023: на Київщині відбулися благодійні змагання з ловлі риби

Деталі

Участь у турнірі взяли 16 команд. Абсолютним переможцем змагань стала команда від "МХП-Урожай", яка впіймала 189,47 кг коропа. Примітно, що "МХП-Урожай" брав участь у турнірі зі спортивної ловлі риби вперше.

Загалом, учасники другого туру благодійних рибальських змагань зібрали 16 тисяч грн.

"На зібрані кошти організатори благодійного турніру у співпраці з фондом "МХП-Громаді" придбають необхідне для українських військових обладнання.

Так, на кошти, які зібрали учасники першого туру, для військових придбали окуляри віртуальної реальності для управління дроном", - йдеться у повідомленні.

"MHP fishing fest" проводять з 2018 року. Перемогу здобувають команди, що впіймали найбільшу кількість риби у ваговому вимірюванні. Виловлену рибу відпускають, адже гасло MHP fishing fest - "Зловив – відпустив".

Нагадаємо

"МХП-Громаді" став переможцем конкурсу "Благодійна Україна-2022".

Довідка

"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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