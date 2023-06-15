MHP fishing fest 2023: на Киевщине состоялись благотворительные соревнования по ловле рыбы

Детали

Участие в турнире приняли 16 команд. Абсолютным победителем соревнований стала команда от "МХП-Урожай", которая поймала 189,47 кг карпа. Примечательно, что "МХП-Урожай" участвовал в турнире по спортивной ловле рыбы впервые.

В общем, участники второго тура благотворительных рыболовных соревнований собрали 16 тысяч грн.

"На собранные средства организаторы благотворительного турнира в сотрудничестве с фондом "МХП-Общине" приобретут необходимое для украинских военных оборудование.

Так, на средства, которые собрали участники первого тура, для военных приобрели очки виртуальной реальности для управления дроном", - говорится в сообщении.

"MHP fishing fest" проводят с 2018 года. Победу одерживают команды, поймавшие наибольшее количество рыбы в весовом измерении. Выловленную рыбу отпускают, ведь лозунг MHP fishing fest - "Поймал - отпустил".

Напомним

"МХП-Громаде" стал победителем конкурса "Благотворительная Украина-2022".

Справка

"МХП–Громаде" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.