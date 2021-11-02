MH17: суд не полишає надії допитати командира 53-ї бригади Мучкаєва

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Зокрема, мова сьогодні йшла про можливий допит командира 53-ї зенітно-ракетної бригади полковника Сергія Борисовича Мучкаєва. За допомогою "Бука" саме з його бригади, згідно з висновками розслідування Спільної слідчої групи (JIT), був збитий цивільний літак.

За словами головуючого судді Фредеріка Стейнхауса, слідчий суддя направив запит про правову допомогу на підставі рішення суду від 25 листопада 2020 року про допит Мучкаєва в якості свідка в квітні 2021 року російській владі.

10 серпня 2021 року слідчий суддя отримав відповідь від РФ про те, що на той момент "були вжиті заходи для задоволення запиту". Після цієї реакції ніякої інформації отримано не було.

У вересні поточного року слідчий суддя направив російській владі нагадування до Міністерства юстиції Російської Федерації. Після цього, не отримавши відповіді, слідчий суддя прийшов до висновку, що "не варто очікувати, що в будь-якому доступному для огляду майбутньому Мучкаєва дійсно можна буде допитати", зазначив Стейнхаус.

Звинувачення з цієї причини визнало, що Мучкаєва більше не будуть допитувати. Однак захист цього свідка поки не виключає.

Цитата

“Таким чином, суд повинен відповісти на питання, чи можемо ми з усіх цих висновків слідчого судді зробити висновок про малоймовірність допиту Мучкаєва в прийнятному майбутньому. Але суд вважає, що це поки не так. Адже російська влада позитивно відреагувала на перший лист. І, незважаючи на те, що після нагадування слідчого судді у вересні 2021 року, переданого російській владі, реакції поки не послідувало, після цієї найпершої позитивної реакції не можна виключати, що вони все ж дадуть відповідь на цей запит", — сказав Стейнхаус.

"Крім того, суд висловлює впевненість, що подальше розслідування в суді займе більше часу. Але суд повинен обмежити термін, протягом якого може відбутися це опитування. Суд обмежить цей термін до 10 лютого 2022 року, тобто через 6 місяців після того, як російська влада дала позитивну відповідь і заявила, що були вжиті заходи для виконання запиту про інтерв'ю", — заявив суддя.

Додамо

Напередодні суд представив нові матеріали додаткового розслідування слідчого судді.

На сьогоднішньому засіданні також було вирішено, що, як і планувалося, 8 листопада 2021 року в суді виступлять ще кілька родичів жертв катастрофи.

Справа MH17

17 липня 2014 року Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що летів рейсом МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий в небі над Донецькою областю. Всі 298 осіб, що знаходилися на борту, загинули.

24 травня 2018 року, Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", що належить 53-й бригаді з міста Курська в Російській Федерації.

У червні 2019-го слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17.

Процес у справі MH17 в окружному суді Гааги почався 9 березня минулого року. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених у збиванні літака рейсу MH17. Підозрювані - троє громадян Росії і один - України - Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко, яких звинувачують у причетності до трагедії рейсу МН17 Малазійських авіаліній.