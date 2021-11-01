Опрос свидетелей и анализ прослушек: что показали сегодня в суде по MH17

Данные свидетелей

Так, судья рассказал об опросе свидетеля С21 с позывным “Леший”, воевавшего на стороне боевиков в 2014 году.

Свидетель ранее рассказал следствию, что конвоировал “Бук” на Красный Луч и Дебальцево, а также общался с двумя подозреваемыми в деле — Гиркиным и Дубинским.

“С21 в период с мая по август 2021 года был опрошен голландским следственным судьей. Во время этого интервью ему было задано более 600 вопросов по запросу защиты. Свидетель рассказал следственному судье, в частности, о том, что он знал Пулатова в 2014 году как Олега Гюрзу. Он часто видел Гюрзу, но не в тот день, когда С21 был в Снежном. У свидетеля сложилось впечатление, что Харченко находился под командованием Гюрзы”, — рассказал судья во время сегодняшнего заседания.

По его словам, свидетель сообщил, что утром 17 июля 2014 года ему пришлось сопровождать колонну с тяжелой военной техникой из Донецка.

“Вечером того же дня он действительно встретил его (Харченко) в Фуршете, куда ему было приказано ехать после того, как Харченко приказал ему сопроводить „Бук“. Он сказал — иди в Фуршет, и ты его увидишь. От блокпоста на выезде из Снежного свидетель вместе с товарищами поехал в Фуршет. По дороге они не увидели „Бука“, но увидели на дороге следы гусениц и поняли, что „Бук“ ехал в сторону Фуршета”, — рассказал судья.

Позже у Фуршета свидетель таки увидел “Бук”, накрытый сеткой. Харченко приказал ему конвоировать Бук на Красный Луч, что он и делал вплоть до Дебальцево.

Также дополнительный опрос произвели в отношении еще ряда свидетелей, в частности того, что видел “Бук”, останавливающийся в Снежном недалеко от кафе “Уголек”.

Еще один свидетель прервал допрос из опасений за свою жизнь. В 2014 году он также воевал на стороне боевиков, и “по собственной инициативе он в какой-то момент связался с украинским СБУ, чтобы рассказать о том, что он сам видел в отношении развития событий — катастрофы MH17”, сообщил судья.

Прослушка Пулатова

По словам судьи, подозреваемый Олег Пулатов подтвердил, что телефонный номер, с которого велись опубликованные ранее переговоры, пренадлежит ему, однако не помнит, брал ли участие в этих переговорах.

Суд, в свою очередь, поручил исследовать 14 перехваченх аудиозаписей.

“Поэтому суд постановил провести экспертизу голоса на 14 выбранных перехватах. Поскольку Пулатов не мог подтвердить ни об одном из доступных разговоров, что он в них участвовал, не было подходящего контрольного разговора, с которым можно было бы сравнить голос в 14 выбранных разговорах. Вот почему экспертов не просили проверить, действительно ли голос в 14 разговорах был голосом Пулатова. Но их просили проверить, принадлежал ли голос на записях одному и тому же человеку”, — сказал судья.

По его словам, эксперты проанализировали разговоры двумя разными способами — был проведен аудиоакустический анализ обученными исследователями голоса и автоматический анализ с помощью программного обеспечения.

Два из 14 разговоров были слишком короткими для анализа. Это разговоры 17 июля 2014 года в 12:42 и 17 июля в 12:51.

“Результат анализов остальных 12 разговоров в целом привел исследователей к выводу, что более вероятно, что записи были от одного и того же говорящего, чем то что они исходят от двух или более. А „более вероятно“ означает, что вероятность наблюдения результатов исследования в 10-100 раз выше, если предположить, что это один говорящий”, — сообщил судья.

Также по его словам, суд назначил экспертизу, можно ли обнаружить следы редактирования в записях перехваченых разговоров.

Для этого следственный судья нанял экспертов Литовского центра судебной экспертизы в Вильнюсе.

Эксперты, проводящие исследование, указали, что во время анализа обнаружили, что “ход разговоров логичен и что сами разговоры, а также контекст в котором они были сделаны, не был искажен”.

“Эксперты приходят к выводу, что в исследованных аудиозаписях следов редактирования не обнаружено”, — сказал судья.

В то же время он отметил, что со слов экспертов, проанализированные ими звукозаписи не являются оригинальными, однако это не свидетельствует о редактировании.

Эксперты также не смогли ответить на вопрос защиты, имело ли место “клонирование голоса”, потому что у них нет соответствующих методик.

Добавим

Следующее заседание суда состоится во вторник, 2 ноября. Суд должен будет огласить решения по некоторым сегодняшним ходатайствам.

Дело MH17

17 июля 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

24 мая 2018 года, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой “Бук”, принадлежащий 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации.

В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта прошлого года. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбивании самолета рейса MH17. Подозреваемые — трое граждан России и один — Украины — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний.