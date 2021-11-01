Опитування свідків та аналіз прослушки: що показали сьогодні в суді з MH17

Дані свідків

Так, суддя розповів про опитування свідка С21 з позивним "Лєший", який воював на боці бойовиків в 2014 році.

Свідок раніше розповів слідству, що конвоював "Бук" на Красний Луч і Дебальцеве, а також спілкувався з двома підозрюваними у справі — Гіркіним і Дубінським.

"С21 в період з травня по серпень 2021 року був опитаний голландським слідчим суддею. Під час цього інтерв'ю йому було поставлено понад 600 питань за запитом захисту. Свідок розповів слідчому судді, зокрема, про те, що він знав Пулатова в 2014 році як Олега Гюрзу. Він часто бачив Гюрзу, але не в той день, коли С21 був у Сніжному. У свідка склалося враження, що Харченко перебував під командуванням Гюрзи", — розповів суддя під час сьогоднішнього засідання.

За його словами, свідок повідомив, що вранці 17 липня 2014 року йому довелося супроводжувати колону з важкою військовою технікою з Донецька.

“Увечері того ж дня він дійсно зустрів його (Харченка) у Фуршеті, куди йому було наказано їхати після того, як Харченко наказав йому супроводити „Бук“. Він сказав - йди в Фуршет, і ти його побачиш. Від блокпоста на виїзді зі Сніжного свідок разом з товаришами поїхав до Фуршету. По дорозі вони не побачили "Бука", але побачили на дорозі сліди гусениць і зрозуміли, що „Бук" їхав у бік Фуршету", — розповів суддя.

Пізніше біля Фуршету свідок таки побачив "Бук", накритий сіткою. Харченко наказав йому конвоювати Бук на Красний Луч, що він і робив аж до Дебальцевого.

Також додаткове опитування зробили щодо ще низки свідків, зокрема того, що бачив "Бук", що зупиняється в Сніжному недалеко від кафе "Угольок".

Ще один свідок перервав допит з побоювань за своє життя. У 2014 році він також воював на боці бойовиків, і "за власною ініціативою в якийсь момент зв'язався з українським СБУ, щоб розповісти про те, що він сам бачив щодо розвитку подій-катастрофи MH17", повідомив суддя.

Прослушка Пулатова

За словами судді, підозрюваний Олег Пулатов підтвердив, що телефонний номер, з якого велися опубліковані раніше переговори, належить йому, проте не пам'ятає, чи брав участь у цих переговорах.

Суд, у свою чергу, доручив дослідити 14 перехоплених аудіозаписів.

"Тому суд постановив провести експертизу голосу на 14 обраних перехопленнях. Оскільки Пулатов не міг підтвердити ні про одну з доступних розмов, що він в них брав участь, не було відповідної контрольної розмови, з якою можна було б порівняти голос в 14 обраних розмовах. Ось чому експертів не просили перевірити, чи дійсно голос в 14 розмовах був голосом Пулатова. Але їх просили перевірити, чи належав голос на записах одній і тій же людині", - сказав суддя.

За його словами, експерти проаналізували розмови двома різними способами - був проведений аудіоакустичний аналіз навченими дослідниками голосу і автоматичний аналіз за допомогою програмного забезпечення.

Дві з 14 розмов були занадто короткими для аналізу. Це розмови 17 липня 2014 року о 12:42 та 17 липня о 12:51.

“Результат аналізів інших 12 розмов в цілому привів дослідників до висновку, що більш імовірно, що записи були від одного і того ж мовця, ніж те що вони виходять від двох або більше. А „більш ймовірно" означає, що ймовірність спостереження результатів дослідження в 10-100 разів вище, якщо припустити, що це один говорить", — повідомив суддя.

Також за його словами, суд призначив експертизу, чи можна виявити сліди редагування в записах перехоплених розмов.

Для цього слідчий суддя найняв експертів Литовського центру судової експертизи у Вільнюсі.

Експерти, які проводять дослідження, вказали, що під час аналізу виявили, що "хід розмов логічний і що самі розмови, а також контекст в якому вони були зроблені, не був спотворений".

"Експерти приходять до висновку, що в досліджених аудіозаписах слідів редагування не виявлено", — сказав суддя.

Водночас він зазначив, що зі слів експертів, проаналізовані ними звукозаписи не є оригінальними, однак це не свідчить про редагування.

Експерти також не змогли відповісти на питання захисту, чи мало місце "клонування голосу", тому що у них немає відповідних методик.

Додамо

Наступне засідання суду відбудеться у вівторок, 2 листопада. Суд повинен буде оголосити рішення за деякими сьогоднішніми клопотаннями.

Справа MH17

17 липня 2014 року Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що летів рейсом МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий в небі над Донецькою областю. Всі 298 осіб, що знаходилися на борту, загинули.

24 травня 2018 року, Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою "Бук", що належить 53-й бригаді з міста Курська в Російській Федерації.

У червні 2019-го слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17.

Процес у справі MH17 в окружному суді Гааги почався 9 березня минулого року. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених у збиванні літака рейсу MH17. Підозрювані - троє громадян Росії і один - України - Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов і Леонід Харченко, яких звинувачують у причетності до трагедії рейсу МН17 Малазійських авіаліній.