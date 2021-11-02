MH17: суд не оставляет надежды допросить командира 53-й бригады Мучкаева

Детали

В частности, речь сегодня шла о возможном допросе командира 53-й зенитно-ракетной бригады полковника Сергея Борисовича Мучкаева. С помощью “Бука” именно с его бригады, согласно выводам расследования Совместной следственной группы (JIT), был сбит гражданский самолет.

По словам председательствующего судьи Фредерика Стейнхауса, следственный судья направил запрос о правовой помощи на основании решения суда от 25 ноября 2020 года о допросе Мучкаева в качестве свидетеля в апреле 2021 года российским властям.

10 августа 2021 года следственный судья получил ответ от РФ о том, что на тот момент “были приняты меры для удовлетворения запроса”. После этой реакции никакой информации получено не было.

В сентябре текущего года следственный судья направил российским властям напоминание в Министерство юстиции Российской Федерации. После этого, не получив ответа, следственный судья пришел к выводу, что “не стоит ожидать, что в каком-либо обозримом будущем Мучкаева действительно можно будет допросить”, отметил Стейнхаус.

Обвинение по этой причине сочло, что Мучкаева больше не будут допрашивать. Однако защита этого свидетеля пока не исключает.

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“Таким образом, суд должен ответить на вопрос, можем ли мы из всех этих выводов следственного судьи сделать вывод о маловероятности допроса Мучкаева в приемлемом будущем. Но суд считает, что это пока не так. Ведь российские власти положительно отреагировали на первое письмо. И, несмотря на то, что после напоминания следственного судьи в сентябре 2021 года, переданного российским властям, реакции пока не последовало, после этой самой первой положительной реакции нельзя исключать, что они все же ответят на этот запрос”, — сказал Стейнхаус.

“Кроме того, суд выражает уверенность, что дальнейшее расследование в суде займет больше времени. Но суд должен ограничить срок, в течение которого может состояться этот опрос. Суд ограничит этот срок до 10 февраля 2022 года, то есть через 6 месяцев после того, как российские власти дали положительный ответ и заявили, что были приняты меры для выполнения запроса об интервью”, — заявил судья.

Добавим

Накануне суд представил новые материалы дополнительного расследования следственного судьи.

На сегодняшнем заседании также было решено, что, как и планировалось, 8 ноября 2021 года в суде выступят еще несколько родственников жертв катастрофы.

Дело MH17

17 июля 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

24 мая 2018 года, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой “Бук”, принадлежащий 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации.

В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта прошлого года. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбивании самолета рейса MH17. Подозреваемые — трое граждан России и один — Украины — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний.