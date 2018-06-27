Мей вітала на зустрічі з Ціпрасом економічні успіхи Греції

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 58561 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 119452 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 107207 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 137819 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 110108 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 122386 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 162544 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190275 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 298271 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167413 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2 м/с
78 %
752 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
На фронті 183 боєзіткнення: росіяни завдали 84 авіаудари та понад 4100 обстрілів

На фронті 183 боєзіткнення: росіяни завдали 84 авіаудари та понад 4100 обстрілів

25 березня, 20:29 • 21277 перегляди
Мир чи обман: у МЗС заявили, що найближчі дні покажуть серйозність намірів росії

Мир чи обман: у МЗС заявили, що найближчі дні покажуть серйозність намірів росії

25 березня, 20:34 • 19958 перегляди
Проросійську главу Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева: деталі справи

Проросійську главу Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева: деталі справи

25 березня, 22:02 • 18717 перегляди
У Харкові невідомі обстріляли два пасажирські автобуси: що відомо

У Харкові невідомі обстріляли два пасажирські автобуси: що відомо

25 березня, 22:14 • 14779 перегляди
“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

25 березня, 23:28 • 12817 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 137819 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 168073 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 298271 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 228137 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 254313 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 33713 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 53600 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 58066 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 56199 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 70364 перегляди
Актуальне
Мей вітала на зустрічі з Ціпрасом економічні успіхи Греції

Мей вітала на зустрічі з Ціпрасом економічні успіхи Греції

Київ • УНН

 • 9953 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза ​​Мей вітала економічні досягнення Греції на своїй першій зустрічі з главою уряду цієї країни Алексісом Ціпрасом, яка пройшла у вівторок у резиденції британського прем’єра на Даунінг-стріт, 10 у Лондоні. Про це повідомив представник глави британського кабінету міністрів, інформує УНН.

“Прем’єр-міністр привітала прем’єр-міністра Ціпраса з прогресом, досягнутим грецькою економікою і важливими кроками, прийнятими на минулого тижня стосовно руху Греції до виходу з програми економічної перебудови у серпні. Лідери погодилися з тим, що, у міру того, як грецька економіка продовжує відновлюватися, існує потенціал для більш глибоких ділових зв’язків в сферах енергетики, туризму, освіти і судноплавства”, — повідомив співробітник канцелярії глави британського уряду.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: S&P підвищило суверенний рейтинг Греції з B до B+

Сторони також обговорили проблему нелегальних іммігрантів, з якою стикається Греція як прикордонна країна ЄС. “Це — загальна проблема, яка потребує скоординованих і всеосяжних заходів, включаючи ті, які можуть бути прийняті через послідовне здійснення угоди між ЄС і Туреччиною. Прем’єр-міністр сказала, що Сполучене Королівство продовжить грати свою роль у підтримці довгострокового вирішення цієї проблеми після того, як ми покинемо ЄС. Вона сказала, що Велика Британія направить ще один швидкохідний катер прикордонних сил в Егейське море для виконання важливих пошукових і рятувальних операцій”, — інформував представник Мей.

Лідери двох країн розглянули і питання, пов’язані з переговорами між Лондоном і Брюсселем про умови Brexit, і погодилися з тим, що подальше партнерство між Великою Британією та ЄС у галузях торгівлі та безпеки відповідає інтересам і Лондона, і Брюсселя, і Афін. Ще однією темою діалогу стали проблеми регіону Східного Середземномор’я, включаючи кіпрське врегулювання. Як наголошується, в цьому питанні Ціпрас відзначив конструктивну роль Великої Британії в якості одного з гарантів цього врегулювання. Сторони також обговорили проблематику греко-турецьких відносин, погодившись із тим, що продовження діалогу Афін і Анкари є важливим інструментом регіональної стабільності.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рада ЄС заявив, що переговори про вступ Туреччини до спільноти практично зупинені

“У висновку прем’єр-міністр знову заявила про те, що міжнародному співтовариству необхідно підтримувати базується на нормах міжнародну систему, в тому числі шляхом критики і прийняття відповідних заходів на зловмисні дії Росії”, — повідомив представник Терези Мей.

Нагадаємо, 22 червня єврокомісар з економічних та фінансових питань П’єр Московісі на прес-конференції повідомив, що фінансова криза навколо Греції, яка тривала вісім років, завершена. Єврогрупа затвердила завершення програми макрофінансової допомоги Греції, продовживши на 10 років терміни погашення кредитів EFSF (стабфонду зони євро) і погодила виділення останнього траншу допомоги країні в 15 млрд євро. У серпні 2018 року Греція вперше з 2010 року повинна буде самостійно вийти на фінансові ринки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.66
Bitcoin
$87,485.40
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,054.65
Ethereum
$2,059.31