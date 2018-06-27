Мей вітала на зустрічі з Ціпрасом економічні успіхи Греції

“Прем’єр-міністр привітала прем’єр-міністра Ціпраса з прогресом, досягнутим грецькою економікою і важливими кроками, прийнятими на минулого тижня стосовно руху Греції до виходу з програми економічної перебудови у серпні. Лідери погодилися з тим, що, у міру того, як грецька економіка продовжує відновлюватися, існує потенціал для більш глибоких ділових зв’язків в сферах енергетики, туризму, освіти і судноплавства”, — повідомив співробітник канцелярії глави британського уряду.

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Сторони також обговорили проблему нелегальних іммігрантів, з якою стикається Греція як прикордонна країна ЄС. “Це — загальна проблема, яка потребує скоординованих і всеосяжних заходів, включаючи ті, які можуть бути прийняті через послідовне здійснення угоди між ЄС і Туреччиною. Прем’єр-міністр сказала, що Сполучене Королівство продовжить грати свою роль у підтримці довгострокового вирішення цієї проблеми після того, як ми покинемо ЄС. Вона сказала, що Велика Британія направить ще один швидкохідний катер прикордонних сил в Егейське море для виконання важливих пошукових і рятувальних операцій”, — інформував представник Мей.

Лідери двох країн розглянули і питання, пов’язані з переговорами між Лондоном і Брюсселем про умови Brexit, і погодилися з тим, що подальше партнерство між Великою Британією та ЄС у галузях торгівлі та безпеки відповідає інтересам і Лондона, і Брюсселя, і Афін. Ще однією темою діалогу стали проблеми регіону Східного Середземномор’я, включаючи кіпрське врегулювання. Як наголошується, в цьому питанні Ціпрас відзначив конструктивну роль Великої Британії в якості одного з гарантів цього врегулювання. Сторони також обговорили проблематику греко-турецьких відносин, погодившись із тим, що продовження діалогу Афін і Анкари є важливим інструментом регіональної стабільності.

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“У висновку прем’єр-міністр знову заявила про те, що міжнародному співтовариству необхідно підтримувати базується на нормах міжнародну систему, в тому числі шляхом критики і прийняття відповідних заходів на зловмисні дії Росії”, — повідомив представник Терези Мей.

Нагадаємо, 22 червня єврокомісар з економічних та фінансових питань П’єр Московісі на прес-конференції повідомив, що фінансова криза навколо Греції, яка тривала вісім років, завершена. Єврогрупа затвердила завершення програми макрофінансової допомоги Греції, продовживши на 10 років терміни погашення кредитів EFSF (стабфонду зони євро) і погодила виділення останнього траншу допомоги країні в 15 млрд євро. У серпні 2018 року Греція вперше з 2010 року повинна буде самостійно вийти на фінансові ринки.