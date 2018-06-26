Меттіс: Америка повинна продовжити свою гру в Арктиці
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. США повинні “активізувати свою гру” в Арктиці і серйозно зайнятися цією частиною світу, яка стає все більш важливою для Сполучених Штатів. Про це заявив американський міністр оборони Джеймс Меттіс, передає УНН з посиланням на Reuters.
За його словами, Штатам необхідно активізувати свою діяльність в Арктиці і вивести її на новий рівень. “Безумовно, Америка повинна продовжити свою гру в Арктиці. У цьому немає ніяких сумнівів”, — сказав Меттіс.
Глава Пентагону уточнив, що, зокрема, Вашингтону необхідно розширити присутність в цьому регіоні Берегової охорони США. Також він додав, що через потепління в Арктиці можна використовувати цю територію як в транспортних цілях, так і для розвідки енергоносіїв.
Нагадаємо, Норвегія попросить Сполучені Штати більш ніж удвічі збільшити кількість американських морських піхотинців у країні та розмістити їх ближче до кордону з Росією.