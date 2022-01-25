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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 77200 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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"Металіст" продовжив переможну серію на тренувальному зборі в Туреччині

"Металіст" продовжив переможну серію на тренувальному зборі в Туреччині

Київ • УНН

 • 24204 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. У другому контрольному матчі на першому тренувальному зборі в Туреччині українська команда завдала поразки чеському "Словану" з Лібереца, передає УНН з посиланням на сайт харків'ян.

Що відомо

Гра, що проходила в Анталії, завершилася з рахунком 1:0.

Деталі

Перемогу "жовто-синім" приніс точний удар Брайана Ріаскоса у другому таймі. На 80-й хвилині колумбієць після закидання Дмитра Шаміча другим торканням прицільно пробив низом у дальній (правий від воротаря) нижній кут – 1:0.

Зазначимо, що 26 січня харків'яни у Белеку зіграють з одним із лідерів чемпіонату Польщі "Радом'яком" із Радома. Початок зустрічі о 10:00 за київським часом.

Контекст

ФК “Металіст”, який є лідером Першої ліги України, завдав розгромної поразки болгарській команді. 

Українські Національні Новини

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