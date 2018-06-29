Мешканців Бучі налякав дим над виправною колонією
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Жителів міста Буча (Київська область) налякав дим, який з’явився над місцевою виправною колонією, інформує УНН.
Так, на сторінці спільноти жителів Бучі у соцмережі Facebook з’явилися фотографії диму над виправною колонією № 85. У коментарях місцеві одразу впізнали знайомі місця і зазначили, що “горить табір”.
В свою чергу, у ДСНС Київської області цю інформацію не підтвердили.
Однак, на контрольно-пропускному пункті колонії кореспонденту УНН повідомили, що сьогодні у в’язниці так званий “банний день” і з цим може бути пов’язана наявність диму над територією колонії.
“Для в’язнів сьогодні діє банний день. Баню розтоплюють і через це йде дим, пожежі в нас жодної нема, не хвилюйтеся”, — резюмували у пенітенціарному закладі.
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