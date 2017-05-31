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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 29241 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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МЕРТ уточнив дані щодо прогнозу середньорічної інфляції у 2017 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив прогноз макроекономічних показників України на 2017 рік, відповідно до якого передбачається зростання ВВП на рівні 1,8%, а середньорічна інфляція на рівні 12,9%, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.

МЕРТ уточнив дані щодо прогнозу середньорічної інфляції у 2017 році

"Прогнозований індекс споживчих цін на 2017 рік (у середньорічному вимірі) - 112,9%", - йдеться в уточненні, наданому відомством, щодо наданої раніше інформації про середньорічну інфляцію на рівні 11,5%.

Раніше МЕРТ повідомив, що Кабмін затвердив прогноз макроекономічних показників України на 2017 рік, відповідно до якого передбачається зростання ВВП на рівні 1,8%, у розрахунку грудень до грудня інфляція прогнозується на рівні 11,2%.

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