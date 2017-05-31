МЭРТ уточнил данные по прогнозу среднегодовой инфляции в 2017 году

"Прогнозируемый индекс потребительских цен на 2017 год (в среднегодовом измерении) - 112,9%", - говорится в уточнении, предоставленном ведомством, относительно предоставленной ранее информации о среднегодовой инфляции на уровне 11,5%.

Ранее МЭРТ сообщил, что Кабмин утвердил прогноз макроэкономических показателей Украины на 2017 год, согласно которому предусматривается рост ВВП на уровне 1,8%, в расчете декабрь к декабрю инфляция прогнозируется на уровне 11,2%.