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Мерія Бучі: окупанти зривають евакуацію, блокують 50 автобусів під Києвом

Мерія Бучі: окупанти зривають евакуацію, блокують 50 автобусів під Києвом

Київ • УНН

 • 155203 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Бучанська міська рада повідомила, що окупанти зривають евакуацію, блокуючи 50 автобусів у Стоянці під Києвом, пише УНН.

Цитата

"Окупанти зривають евакуацію. Наразі 50 автобусів заблоковані російськими військовими у Стоянці: не дають проїзд колоні", - йдеться у повідомленні Бучанської міськради у Facebook.

Деталі

Як вказано, тривають перемовини, аби розблокувати рух транспорту.

"Нагадуємо, що про "зелений коридор" була домовленість на найвищому рівні", - вказали у мерії Бучі.

Доповнення

Сьогодні, 9 березня, з 9:00 до 21:00 очікується встановлення режиму тиші для гуманітарних коридорів евакуації за маршрутами:

  • Енергодар - Запоріжжя
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  • Ізюм - Лозова
  • Маріуполь - Запоріжжя
  • Волноваха - Покровськ
  • Ворзель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель - Київ
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