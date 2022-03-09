Мерія Бучі: окупанти зривають евакуацію, блокують 50 автобусів під Києвом
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Бучанська міська рада повідомила, що окупанти зривають евакуацію, блокуючи 50 автобусів у Стоянці під Києвом, пише УНН.
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"Окупанти зривають евакуацію. Наразі 50 автобусів заблоковані російськими військовими у Стоянці: не дають проїзд колоні", - йдеться у повідомленні Бучанської міськради у Facebook.
Деталі
Як вказано, тривають перемовини, аби розблокувати рух транспорту.
"Нагадуємо, що про "зелений коридор" була домовленість на найвищому рівні", - вказали у мерії Бучі.
Доповнення
Сьогодні, 9 березня, з 9:00 до 21:00 очікується встановлення режиму тиші для гуманітарних коридорів евакуації за маршрутами:
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- Енергодар - Запоріжжя
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- Суми – Полтава
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- Ізюм - Лозова
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- Маріуполь - Запоріжжя
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- Волноваха - Покровськ
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- Ворзель, Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель - Київ
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