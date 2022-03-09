Мэрия Бучи: оккупанты срывают эвакуацию, блокируют 50 автобусов под Киевом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Бучанский городской совет сообщил, что оккупанты срывают эвакуацию, блокируя 50 автобусов в Стоянке под Киевом, пишет УНН.
Цитата
"Оккупанты срывают эвакуацию. Сейчас 50 автобусов заблокированы российскими военными в Стоянке: не дают проезд колонне", - говорится в сообщении Бучанского горсовета в Facebook.
Детали
Как указано, продолжаются переговоры, чтобы разблокировать движение транспорта.
"Напоминаем, что о "зеленом коридоре" была договоренность на самом высоком уровне", - указали в мэрии Бучи.
Дополнение
Сегодня, 9 марта, с 9:00 до 21:00 ожидается установление режима тишины для гуманитарных коридоров эвакуации по маршрутам:
-
- Энергодар - Запорожье
-
- Сумы - Полтава
-
- Изюм - Лозовая
-
- Мариуполь - Запорожье
-
- Волноваха - Покровск
-
- Ворзель, Бородянка, Буча, Ирпень, Гостомель - Киев
-