Мэрия Бучи: оккупанты срывают эвакуацию, блокируют 50 автобусов под Киевом

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"Оккупанты срывают эвакуацию. Сейчас 50 автобусов заблокированы российскими военными в Стоянке: не дают проезд колонне", - говорится в сообщении Бучанского горсовета в Facebook.

Детали

Как указано, продолжаются переговоры, чтобы разблокировать движение транспорта.

"Напоминаем, что о "зеленом коридоре" была договоренность на самом высоком уровне", - указали в мэрии Бучи.

Дополнение

Сегодня, 9 марта, с 9:00 до 21:00 ожидается установление режима тишины для гуманитарных коридоров эвакуации по маршрутам: