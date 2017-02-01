Мера Дрогобича під час сесії міськради закидали яйцями
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 1 лютого. УНН. Вчора у місті Дрогобичі, що на Львівщині, під час сесії міськради президію закидали яйцями. Про кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.
До сесійної зали зайшла місцева мешканка з групою невідомих осіб. Вони почали кидати у президію яйцями.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (хуліганство) КК України. Проводиться перевірка. Деталі інциденту зясовуються.
Нагадаємо, 19 січня львівські депутати побилися через сміття.