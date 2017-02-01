Мэра Дрогобыча во время сессии горсовета забросали яйцами
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 1 февраля. УНН. Вчера в городе Дрогобыче во Львовской области, во время сессии горсовета президиум забросали яйцами. О корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.
В сессионный зал зашла местная жительница с группой неизвестных лиц. Они начали бросать в президиум яйцами.
По данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Проводится проверка. Детали инцидента выясняются.
Напомним, 19 января львовские депутаты подрались из-за мусора .