Мер Слов'янська: судячи із заяв російської сторони, наступ противника очікується з дня на день
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Російські окупанти можуть перейти до наступу на Слов'янськ і Краматорськ найближчим часом. Про це у ефірі телемарафону заявив мер Слов'янська Вадим Лях, передає УНН.
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“Судячи із заяв російської сторони, наступ противника на Слов’янськ і Краматорськ очікується з дня на день. Лінія фронту вишикувалася безпосередньо по річці Сіверський Донець, і це турбує жителів міста”, — сказав він.
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Окупанти зосереджують основні зусилля на продовженні наступу на Слов’янськ.