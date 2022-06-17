Мер Слов'янська: судячи із заяв російської сторони, наступ противника очікується з дня на день

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“Судячи із заяв російської сторони, наступ противника на Слов’янськ і Краматорськ очікується з дня на день. Лінія фронту вишикувалася безпосередньо по річці Сіверський Донець, і це турбує жителів міста”, — сказав він.

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Окупанти зосереджують основні зусилля на продовженні наступу на Слов’янськ.