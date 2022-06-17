Мэр Славянска: судя по заявлениям российской стороны, наступление противника ожидается со дня на день

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“Судя по заявлениям российской стороны, наступление противника на Славянск и Краматорск ожидается с дня на день. Линия фронта выстроилась непосредственно по реке Северский Донец, и это беспокоит жителей города”, — сказал он.

Напомним

Оккупанты сосредотачивают основные усилия на продолжении наступления на Славянск.