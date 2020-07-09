Мер Сеула залишив "заповіт" і зник безвісти: поліція почала пошуки

“Поліція повідомила в четвер, що вони намагаються відшукати мера Сеула Пака Вонсуна, після того, як його оголосили зниклим безвісти. Дочка Пака подала заяву до поліції близько 17:17, що він “пішов з дому чотири-п'ять годин тому після того, як залишив слова, як заповіт, і його телефон зараз вимкнено", - повідомили в ЗМІ.

Вказано, що поліція почала розшук Пака, залучивши безпілотники та поліцейських собак.

“Раніше міська влада заявила, що один із запланованих заходів Пака, який мав відбутися о 16:40, був скасований через "неминучі обставини", - йдеться у повідомленні.

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