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19 березня, 18:42 • 102419 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 145224 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 121186 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 135418 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 139219 перегляди

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Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 126307 перегляди

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19 березня, 06:32 • 175966 перегляди

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18 березня, 21:00 • 125533 перегляди

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Мер Сеула залишив "заповіт" і зник безвісти: поліція почала пошуки

Мер Сеула залишив "заповіт" і зник безвісти: поліція почала пошуки

Київ • УНН

 • 12994 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Мер столиці Південної Кореї - Сеула - Пак Вонсун залишив "заповіт" і зник безвісти. Поліція розпочала пошуки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Yonhap.

“Поліція повідомила в четвер, що вони намагаються відшукати мера Сеула Пака Вонсуна, після того, як його оголосили зниклим безвісти. Дочка Пака подала заяву до поліції близько 17:17, що він “пішов з дому чотири-п'ять годин тому після того, як залишив слова, як заповіт, і його телефон зараз вимкнено", - повідомили в ЗМІ.

Вказано, що поліція почала розшук Пака, залучивши безпілотники та поліцейських собак.

“Раніше міська влада заявила, що один із запланованих заходів Пака, який мав відбутися о 16:40, був скасований через "неминучі обставини", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Лондоні будівельний кран впав на житлові будинки, є жертва.

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