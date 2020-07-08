У Лондоні будівельний кран впав на житлові будинки, є жертва
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. У Лондоні будівельний кран впав на житлові будинки. В результаті події загинула одна людина, четверо постраждали, а ще один вважається зниклим безвісти. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Так, 20-метровий кран впав на будівельний майданчик і два будинки в районі Боу близько 14:40 за місцевим часом. У одного з будинків обвалилася частина даху.
"Одна людина загинула і четверо людей отримали поранення в результаті обвалення крана", - пишуть у виданні.
Повідомляється, що двох людей госпіталізували з черепно-мозковими травмами, ще двом - надали медичну допомогу на місці.
Пожежники працюють над тим, щоб звільнити людей, які потрапили в пастку всередині будівель. На місці події працюють щонайменше три команди рятувальників і кілька медичних бригад.
Раніше УНН писав, що в Сполучених Штатах сталася стрілянина в нічному клубі Південної Кароліни, щонайменше двоє людей загинули, ще вісім людей отримали поранення.