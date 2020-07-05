В США в ночном клубе произошла стрельба: есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В Соединенных Штатах произошла стрельба в ночном клубе Южной Каролины, по меньшей мере два человека погибли, еще восемь человек получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
"По меньшей мере два человека были убиты и восемь других получили ранения в воскресенье в результате стрельбы в ночном клубе", - сообщили в полиции.
Сообщается, что инцидент произошел около 2 часов ночи в клубе Lavish Lounge, находящегося в округе Гринвилл.
По словам шерифа округа, о стрельбе стало известно после того, как люди начали выбегать из ночного клуба.
Сначала сообщалось, что количество раненых во время стрельбы составляло 12 человек. Четырех из них отправили в больницу в критическом состоянии. Однако в следующем обращении шерифа количество жертв было уточнено.
Полиция проводит расследование деталей происшествия.
Ранее в УНН сообщалось, что по меньшей мере один человек погиб, еще трое получили ранения в субботу в результате стрельбы в баре в столице штата Миссисипи - Джексоне.