У США в нічному клубі сталася стрілянина: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. У Сполучених Штатах сталася стрілянина у нічному клубі Південної Кароліни, щонайменше двоє людей загинули, ще вісім осіб поранено. Про це повідомляє УНН із посиланням на Associated Press.
"Щонайменше дві людини були вбиті і вісім інших отримали поранення у неділю в результаті стрілянини у нічному клубі", - повідомили у поліції.
Повідомляється, що інцидент стався близько 2 години ночі у клубі Lavish Lounge, що знаходиться в окрузі Грінвілл.
За словами шерифа округу, про стрілянину стало відомо після того, як люди почали вибігати з нічного клубу.
Спочатку повідомлялося, що кількість поранених під час стрілянини складала 12 осіб. Чотирьох з них відправили до лікарні у критичному стані. Однак в наступному зверненні шерифа кількість жертв була уточнена.
Поліція проводить розслідування деталей події.
Раніше в УНН повідомлялося, що щонайменше одна людина загинула, ще троє отримали поранення у суботу через стрілянину у барі в столиці штату Міссісіпі - Джексоні.