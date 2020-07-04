В США устроили стрельбу в баре: один человек погиб и трое ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. По меньшей мере один человек погиб, еще трое получили ранения в субботу при стрельбе в баре в столице штата Миссисипи Джексона. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя власти, передает УНН.
По информации СМИ, травмы пострадавших не представляют угрозы для жизни.
В свою очередь администрация шерифа округа, где произошел инцидент, в своем Twitter сообщила, что стрельба произошла после ссоры.
Подозреваемый скрылся с места преступления.
Напомним, в Техасе состоялась стрельба в парке, пострадали несколько человек.