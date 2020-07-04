У США влаштували стрілянину в барі: одна людина загинула і троє поранені

За інформацією ЗМІ, травми постраждалих не становлять загрози для життя.

У свою чергу адміністрація шерифа округу, де стався інцидент, в своєму Twitter повідомила, що стрілянина сталася після сварки.

Підозрюваний втік з місця злочину.

Нагадаємо, у Техасі відбулася стрілянина в парку, постраждали кілька людей.