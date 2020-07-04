У США влаштували стрілянину в барі: одна людина загинула і троє поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Щонайменше одна людина загинула, ще троє отримали поранення в суботу при стрільбі в барі в столиці штату Міссісіпі Джексона. Про це повідомило агентство Associated Press з посиланням на представника влади, передає УНН.
За інформацією ЗМІ, травми постраждалих не становлять загрози для життя.
У свою чергу адміністрація шерифа округу, де стався інцидент, в своєму Twitter повідомила, що стрілянина сталася після сварки.
Підозрюваний втік з місця злочину.
Нагадаємо, у Техасі відбулася стрілянина в парку, постраждали кілька людей.