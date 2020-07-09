Мэр Сеула оставил "завещание" и пропал без вести: полиция начала поиски
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Мэр столицы Южной Кореи - Сеула - Пак Вонсун оставил "завещание" и пропал без вести. Полиция начала поиски. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yonhap.
"Полиция сообщила в четверг, что они пытаются отыскать мэра Сеула Пака Вонсуна, после того, как его объявили пропавшим без вести. Дочь Пака подала заявление в полицию около 17:17, что он "ушел из дома четыре-пять часов назад после того, как оставил слова, как завещание, и его телефон сейчас выключен", - сообщили в СМИ.
Указано, что полиция начала розыск Пака, привлекая беспилотники и полицейских собак.
"Раньше городские власти заявили, что одно из запланированных мероприятий Пака, которое должно было состояться в 16:40, было отменено из-за "неизбежных обстоятельств", - говорится в сообщении.
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