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Мер Олешків заявив, що має підтвердження смерті нардепа Ковальова на Херсонщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Голова Олешківської об’єднаної територіальної громади Євген Рищук повідомив, що має підтвердження інформації про смерть підозрюваного у державній зраді депутата Олексія Ковальова. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.

Мер Олешків заявив, що має підтвердження смерті нардепа Ковальова на Херсонщині

Цитата

«Вчора ввечері була інформація, що в його будинку у Голій Пристані (Херсонська область – ред.) партизани зарізали його та його співмешканку. Сьогодні зрання мені люди телефонували з Голої Пристані і підтверджують, що він вже неживий. А його співмешканка, за однією інформацією, не вижила, а за іншою, вона в реанімації. Тобто тут немає ще точної інформації. А по ньому вже точно підтверджено», – розповів Рищук.

Деталі

Рищук опублікував сьогодні на своїй сторінці у Facebook фото на якому Ковальов зображений, зокрема з Кобзоном.

«Якщо хочеш навчитись співати тоді треба в расєйскій владі посади занімати …», - підписав фото Рищук.

Доповнення

Російські пропагандисти підтверджують смерть нардепа-зрадника Олексія Ковальова - його тіло знайшли вдома, поруч лежала "рушниця, зареєстрована на самого Ковальова".

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