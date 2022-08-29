Мер Олешків заявив, що має підтвердження смерті нардепа Ковальова на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Голова Олешківської об’єднаної територіальної громади Євген Рищук повідомив, що має підтвердження інформації про смерть підозрюваного у державній зраді депутата Олексія Ковальова. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.
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«Вчора ввечері була інформація, що в його будинку у Голій Пристані (Херсонська область – ред.) партизани зарізали його та його співмешканку. Сьогодні зрання мені люди телефонували з Голої Пристані і підтверджують, що він вже неживий. А його співмешканка, за однією інформацією, не вижила, а за іншою, вона в реанімації. Тобто тут немає ще точної інформації. А по ньому вже точно підтверджено», – розповів Рищук.
Деталі
Рищук опублікував сьогодні на своїй сторінці у Facebook фото на якому Ковальов зображений, зокрема з Кобзоном.
«Якщо хочеш навчитись співати тоді треба в расєйскій владі посади занімати …», - підписав фото Рищук.
Доповнення
Російські пропагандисти підтверджують смерть нардепа-зрадника Олексія Ковальова - його тіло знайшли вдома, поруч лежала "рушниця, зареєстрована на самого Ковальова".