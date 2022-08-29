Мэр Олешек заявил, что имеет подтверждение смерти нардепа Ковалева в Херсонской области

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«Вчера вечером была информация, что в его доме в Голой Пристани (Херсонская область – ред.) партизаны зарезали его и его сожительницу. Сегодня утром мне люди звонили из Голой Пристани и подтверждают, что он уже неодушевлен. А его сожительница, по одной информации, не выжила, а по другой она в реанимации. То есть, здесь нет еще точной информации. А по нему уже точно подтверждено», – рассказал Рыщук.

Детали

Рыщук опубликовал сегодня на своей странице в Facebook фото, на котором Ковалев изображен, в том числе с Кобзоном.

«Если хочешь научиться петь тогда надо в российских властях должности занимать …», - подписал фото Рыщук.

Дополнение

Российские пропагандисты подтверждают смерть нардепа-предателя Алексея Ковалева – его тело нашли дома, рядом лежало "ружье, зарегистрированное на самого Ковалева".