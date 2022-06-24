Мелітопольці розділились на 3 категорії - Федоров

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“Мелітопольці розділились на 3 категорії. Перша з різних причин вимушена залишатись в тимчасово окупованому місті. Друга виїхала з Мелітополя на підконтрольну Україні територію. Третя поїхала за кордон”, — повідомив Федоров.

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За словами мера міста, найважче тим, хто залишається в окупації. Рашисти намагаються посіяти зневіру.

“Наше завдання — підтримати мешканців тимчасово окупованих територій”, — додав Федоров.

“Минулого тижня наша команда розпочала роботу Відкритого простору допомоги „Саме тут“ у Запоріжжі. В просторі вже отримали допомогу більше 1000 людей”, — повідомив очільник міста.

Нагадаємо

Через вторгнення рф Мелітополь покинуло понад 70 тисяч жителів.