Мелітопольці розділились на 3 категорії - Федоров
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного телерадіомарафону "Єдині новини" повідомив, що мелітопольці розділились на 3 категорії. Про це інформує УНН.
Цитата
“Мелітопольці розділились на 3 категорії. Перша з різних причин вимушена залишатись в тимчасово окупованому місті. Друга виїхала з Мелітополя на підконтрольну Україні територію. Третя поїхала за кордон”, — повідомив Федоров.
Деталі
За словами мера міста, найважче тим, хто залишається в окупації. Рашисти намагаються посіяти зневіру.
“Наше завдання — підтримати мешканців тимчасово окупованих територій”, — додав Федоров.
“Минулого тижня наша команда розпочала роботу Відкритого простору допомоги „Саме тут“ у Запоріжжі. В просторі вже отримали допомогу більше 1000 людей”, — повідомив очільник міста.
Нагадаємо
Через вторгнення рф Мелітополь покинуло понад 70 тисяч жителів.