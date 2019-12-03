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Меланія Трамп показала, як Білий дім прикрасили до різдвяних свят

Меланія Трамп показала, як Білий дім прикрасили до різдвяних свят

Київ • УНН

 • 12709 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Перша леді США Меланія Трамп опублікувала в Twitter фото і відео різдвяного декору Білого дому, передає УНН.

Цього року Офіційна резиденція Президента США декорована в білих і золотих кольорах, а акцент в декораціях зроблений на патріотизмі. Так, стрічки ялинкових іграшок декоровані зірками і кольорами національного прапора.

"Дух Америки сяє в Білому домі. Я рада поділитися цією прекрасною експозицією патріотизму з усіма, і я рада, що все можуть відчутно красу Різдвяного сезону", - написала перша леді.

Так, висота офіційної різдвяної ялинки Білого дому - 5,4 метра. Вона прикрашена паперовими квітами ручної роботи, що представляють емблеми кожного штату США.

Крупний план одного з дерев, показаний на відео, демонструє ребус зі словами "Будь кращим", зображений на плитці "Ерудит", що є відсиланням до ініціативи Меланії по боротьбі з Буллінг.

В їдальні Білого дому виставили зменшені копії пам'яток з усієї країни, включаючи Статую Свободи, міст Золоті Ворота, гору Рашмор, Аламо і Дзвін Свободи.

У декоруванні Білого дому також брали участь волонтри.

Сама Меланія Трамп постала на фото і відео повністю в білому, тим самим повторюючи оформлення інтер'єру.

Нагадаємо, що в минулому році, деякі їли, що прикрасили резиденцію, були червоного кольору. В цьому році, ялинку доставили в Білий дім 25 листопада.

Сама традиція установки в Білому домі різдвяної ялинки бере початок ще в 1889 році, коли 23-й президент США Бенджамін Гаррісон вперше поставив святкове дерево в Жовтій кімнаті. З 1912 року - часу адміністрації 27-го президента США Вільяма Тафта - дерево стало прикрашати Блакитну кімнату.

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