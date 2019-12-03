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Мелания Трамп показала, как Белый дом украсили к рождественским праздникам

Киев  •  УНН

 • 12709 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Первая леди США Мелания Трамп опубликовала в Twitter фото и видео рождественского декора Белого дома, передает УНН.

В этом году Официальная резиденция Президента США декорирована в белых и золотых цветах, а акцент в декорациях сделан на патриотизме. Так, ленты елочных игрушек декорированы звездами и цветами национального флага.

"Дух Америки сияет в Белом доме. Я рада поделиться этой прекрасной экспозицией патриотизма со всеми, и я рада, что все могут ощутимо красоту Рождественского сезона", - написала первая леди.

Так, высота официальной рождественской елки Белого дома - 5,4 метра. Она украшена бумажными цветами ручной работы, представляющими эмблемы каждого штата США.

Крупный план одного из деревьев, показанный на видео, демонстрирует ребус со словами "Будь лучшим", изображенный на плитке "Эрудит", что является отсылкой к инициативе Мелании по борьбе с буллингом.

В столовой Белого дома выставили уменьшенные копии достопримечательностей со всей страны, включая Статую Свободы, мост Золотые Ворота, гору Рашмор, Аламо и Колокол Свободы.

В декорировании Белого дома также принимали участие волонтры.

Сама Мелания Трамп предстала на фото и видео полностью в белом, тем самым вторя оформлению интерьера.

Напомним, что в прошлому году, некоторые ели, украсившие резиденцию, были красного цвета. В этом году, ель доставили в Белый дом 25 ноября.

Сама традиция установки в Белом доме рождественской елки берет начало еще в 1889 году, когда 23-й президент США Бенджамин Гаррисон впервые поставил праздничное дерево в Желтой комнате. С 1912 года — времени администрации 27-го президента США Уильяма Тафта — дерево стало украшать Голубую комнату.

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