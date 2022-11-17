MEGOGO MUSIC AWARDS відзначить митців музичного фронту

Сьогодні весь світ спостерігає розквіт української ідентичності та потужний спротив не лише на військовому фронті, а й на культурному. Саме артисти своїми піснями підтримують бойовий дух українців та гідно представляють нашу країну на міжнародній арені.

«Музична премія від каналу MEGOGO LIVE заснована для популяризації сучасної української музики, пошуку нових імен та звучань, а також справедливої відзнаки творчих успіхів наших артистів. 2022 рік став переломним у процесі українізації шоубізнесу і це потужна відповідь креативної спільноти на спробу ворога знищити незалежність України», — розповіла маркетинг-директорка MEGOGO Валерія Толочина.

В рамках MEGOGO MUSIC AWARDS переможців обиратимуть у девʼяти номінаціях. У восьми з них слухачі голосуватимуть за виконавців, визначених командою каналу MEGOGO LIVE. Серед номінантів зустрічаються як відомі артисти з багатомільйонною аудиторією, так і нові хітмейкери. Девʼята ж номінація «Музика вільної країни» є особливою – тут музиканти або їх продюсери можуть самостійно номінувати пісню, що відповідає духу премії: вона має бути написана українською мовою після 24 лютого, знаходитись у вільному доступі для прослуховування, та, бажано, мати кліп для показу на каналі MEGOGO LIVE. Також на цю нагороду не можуть претендувати виконавці, що вже представлені у інших номінаціях.

Голосування починається 14 листопада на спеціальній сторінці на сервісі MEGOGO і триватиме до 11 грудня. Долучитись до вибору переможців можуть усі бажаючі. Прийом заявок на номінацію «Музика вільної країни» буде здійснюватись в період з 14.11 по 28.11 включно, а голосування за її переможця пройде в період з 30.11 по 11.12.

Про компанію

MEGOGO — міжнародний медіасервіс, заснований у 2011 році в Києві. Є лідером серед OTT-платформ в Україні, працює у країнах Східної Європи, Центральної Азії та Південного Кавказу, а також значна частина каталогу доступна в усьому світі.

Медіатека MEGOGO налічує десятки тисяч одиниць контенту: телеканали з інтерактивними функціями; фільми, серіали, мультфільми та ігри; освітній та блогерський контент; аудіокниги, подкасти та радіо. Також медіасервіс ексклюзивно транслює спортивні події: Лігу Чемпіонів, Лігу Європи та Лігу Конференцій УЄФА, топові національні футбольні чемпіонати, бокс від K2 і Top Rank та багато інших, організовуючи виробництво згідно з вимогами правовласників.

MEGOGO доступний на Smart TV, мобільних пристроях, ПК, ігрових приставках та медіаплеєрах. На сервісі можна переглянути відео у HDR та 4K якості, з аудіодоріжками різними мовами. Особливу увагу MEGOGO приділяє usability (зручності та логічності у користуванні) та персоніфікованій системі рекомендацій для користувачів. Також медіасервіс озвучує контент українською мовою на власній студії MEGOGO Voice, готує аудіодескрипцію та переклад жестовою мовою в рамках соціальної ініціативи «Дивись як чутно».