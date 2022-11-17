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MEGOGO MUSIC AWARDS отметит бойцов музыкального фронта

MEGOGO MUSIC AWARDS отметит бойцов музыкального фронта

Киев • УНН

 • 748595 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Казаков сопровождали в бой литавры, а современное украинское войско — музыка свободной страны. Песни, родившиеся после 24 февраля, укрепляют патриотический дух и придают силы. Новая музыкальная премия MEGOGO MUSIC AWARDS создана именно для того, чтобы отметить исполнителей, внесших свой вклад в нашу победу.

Сегодня весь мир наблюдает расцвет украинской идентичности и мощное сопротивление не только на военном фронте, но и культурном. Именно артисты своими песнями поддерживают боевой дух украинцев и представляют нашу страну на международной арене.

«Музыкальная премия от канала MEGOGO LIVE основана для популяризации современной украинской музыки, поиска новых имен и звучаний, а также справедливой награды творческих успехов наших артистов. 2022 стал переломным в процессе украинизации шоубизнеса и это мощный ответ креативного сообщества на попытку врага уничтожить независимость Украины», — рассказала маркетинг-директор MEGOGO Валерия Толочина.

В рамках MEGOGO MUSIC AWARDS победителей будут выбирать в девяти номинациях. В восьми из них слушатели будут голосовать за исполнителей, определенных командой канала MEGOGO LIVE. Среди номинантов встречаются как известные артисты с многомиллионной аудиторией, так и новые хитмейкеры. Девятая же номинация «Музыка свободной страны» является особенной – здесь музыканты или их продюсеры могут самостоятельно номинировать песню, соответствующую духу премии: она должна быть написана на украинском языке после 24 февраля, находиться в свободном доступе для прослушивания, и желательно иметь клип для показа на канале MEGOGO LIVE. Также на эту награду не могут претендовать исполнители, представленные в других номинациях.

Голосование начинается 14 ноября на специальной странице на сервисе MEGOGO и продлится до 11 декабря. Присоединиться к выбору победителей могут все желающие. Прием заявок на номинацию «Музыка свободной страны» будет производиться в период с 14.11 по 28.11 включительно, а голосование за ее победителя пройдет в период с 30.11 по 11.12.

О компании

MEGOGO — международный медиасервис, основанный в 2011 году в Киеве. Является лидером среди OTT-платформ в Украине, работает в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Южного Кавказа, а также значительная часть каталога доступна по всему миру.

Медиатека MEGOGO насчитывает десятки тысяч единиц контента: телеканалы с интерактивными функциями; фильмы, сериалы, мультфильмы и игры; образовательный и блоггерский контент; аудиокниги, подкасты и радио. Также медиасервис эксклюзивно транслирует спортивные события: Лигу Чемпионов, Лигу Европы и Лигу Конференций УЕФА, топовые национальные футбольные чемпионаты, бокс от K2 и Top Rank и многие другие, организуя производство в соответствии с требованиями правообладателей.

MEGOGO доступен на Smart TV, мобильных устройствах, ПК, игровых приставках и медиаплеерах. На сервисе можно просмотреть видео в HDR и 4K качества, с аудиодорожками на разных языках. Особое внимание MEGOGO уделяет usability (удобства и логичности в использовании) и персонифицированной системе рекомендаций для пользователей. Также медиасервис озвучивает контент на украинском языке на собственной студии MEGOGO Voice, готовит аудиодескрипцию и перевод на жестовой язык в рамках социальной инициативы «Смотри как слышно».

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