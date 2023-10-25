Медмобіль з ліками та медиками на Вінниччині: у яких громадах буде доступний огляд місцевих жителів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Днями, 23 жовтня, на Вінниччині стартував черговий етап благодійної ініціативи “Лікар для села”, передає УНН із посиланням на пресслужбу благодійного фонду "МХП-Громаді".
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Медмобіль, облаштований реактивами та медичним обладнанням, з кількома лікарями цього тижня курсуватиме Тростянецькою громадою. Місцеві жителі мають змогу пройти огляд терапевта, окуліста та зробити повне УЗД-обстеження всіх органів.
Проєкт став можливим завдяки співпраці кількох партнерів: за сприяння та підтримки Благодійного фонду "МХП-Громаді" й міжнародних партнерів MOAS, RMH Latvija та Благодійного фонду Оксани Дмитрієвої.
“Цей проєкт стартував торік. Від грудня 2022 року до кінця жовтня ми вже оглянули тільки на Вінниччині близько 2 тис. українців. Робимо виїзди в різні громади, адже постійно бачимо запит на доступ до медичних послуг. Люди особливо відзначають не лише можливість пройти огляд у кількох медичних спеціалістів за один раз, але також на місці отримати деякі ліки, а за необхідності - окуляри”, - прокоментувала провідна фахівчиня із соціальних проєктів Благодійного фонду “МХП-Громаді” Леся Турчинська.
23 жовтня в селі Демидівка до терапевта на огляд прийшло 29 місцевих жителів, до окуліста - 25 (17 з них отримали безплатні окуляри), а УЗД-обстеження зробили для 20 людей.
“Люди дуже вдячні за таку можливість пройти в одному місці швидко всіх лікарів. Подібну ініціативу потрібно продовжувати на постійній основі”, - додав староста села Демидівка Василь Грабар.
24 жовтня огляд пацієнтів відбувається в селі Гордіївка, 25 та 26 жовтня - запланований у селі Тростянчик.
Довідка
“МХП-Громаді” - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.