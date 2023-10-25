Медмобіль з ліками та медиками на Вінниччині: у яких громадах буде доступний огляд місцевих жителів

$41.400.00
45.840.00
ukru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 16462 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 89566 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 163138 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 164918 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 133353 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 135958 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87226 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93823 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99442 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89961 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.7м/с
57%
Популярнi новини

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 13105 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 13418 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 12840 перегляди

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 11373 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

23:51 • 12087 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 164922 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 229050 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 377758 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 314302 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 422035 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 11220 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 16547 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 33220 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 29872 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 133356 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Медмобіль з ліками та медиками на Вінниччині: у яких громадах буде доступний огляд місцевих жителів

Київ • УНН

 • 147133 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Днями, 23 жовтня, на Вінниччині стартував черговий етап благодійної ініціативи “Лікар для села”, передає УНН із посиланням на пресслужбу благодійного фонду "МХП-Громаді".

Медмобіль з ліками та медиками на Вінниччині: у яких громадах буде доступний огляд місцевих жителів

Деталі

Медмобіль, облаштований реактивами та медичним обладнанням, з кількома лікарями цього тижня курсуватиме Тростянецькою громадою. Місцеві жителі мають змогу пройти огляд терапевта, окуліста та зробити повне УЗД-обстеження всіх органів.

Проєкт став можливим завдяки співпраці кількох партнерів: за сприяння та підтримки Благодійного фонду "МХП-Громаді" й міжнародних партнерів MOAS, RMH Latvija та Благодійного фонду Оксани Дмитрієвої.

“Цей проєкт стартував торік. Від грудня 2022 року до кінця жовтня ми вже оглянули тільки на Вінниччині близько 2 тис. українців. Робимо виїзди в різні громади, адже постійно бачимо запит на доступ до медичних послуг. Люди особливо відзначають не лише можливість пройти огляд у кількох медичних спеціалістів за один раз, але також на місці отримати деякі ліки, а за необхідності - окуляри”, - прокоментувала провідна фахівчиня із соціальних проєктів Благодійного фонду “МХП-Громаді” Леся Турчинська.

23 жовтня в селі Демидівка до терапевта на огляд прийшло 29 місцевих жителів, до окуліста - 25 (17 з них отримали безплатні окуляри), а УЗД-обстеження зробили для 20 людей.

“Люди дуже вдячні за таку можливість пройти в одному місці швидко всіх лікарів. Подібну ініціативу потрібно продовжувати на постійній основі”, - додав староста села Демидівка Василь Грабар.

24 жовтня огляд пацієнтів відбувається в селі Гордіївка, 25 та 26 жовтня - запланований у селі Тростянчик.

Довідка

“МХП-Громаді” - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу
Brent
$64.55
Bitcoin
$84,563.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,247.72
Ethereum
$1,630.37