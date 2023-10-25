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Медмобиль с лекарствами и медиками в Винницкой области: в каких громадах будет доступен осмотр местных жителей

Киев • УНН

 • 147131 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. На днях, 23 октября, в Винницкой области стартовал очередной этап благотворительной инициативы “Врач для села”, передает УНН со ссылкой на пресс-службу благотворительного фонда "МХП-Громаде".

Медмобиль с лекарствами и медиками в Винницкой области: в каких громадах будет доступен осмотр местных жителей

Детали

Медмобиль, оснащенный реактивами и медицинским оборудованием, с несколькими врачами на этой неделе будет курсировать по Тростянецкой громаде. Местные жители могут пройти осмотр терапевта, окулиста и сделать полное УЗИ-обследование всех органов.

Проект стал возможным благодаря сотрудничеству нескольких партнеров: при содействии и поддержке Благотворительного фонда "МХП-Громаде" и международных партнеров MOAS, RMH Latvija и Благотворительного фонда Оксаны Дмитриевой.

“Этот проект стартовал в прошлом году. С декабря 2022 года до конца октября мы уже осмотрели только в Винницкой области около 2 тыс. украинцев. Делаем выезды в разные громады, ведь постоянно видим запрос на доступ к медицинским услугам. Люди особенно отмечают не только возможность пройти осмотр у нескольких медицинских специалистов за один раз, но также на месте получить некоторые лекарства, а при необходимости - очки”, - прокомментировала ведущий специалист по социальным проектам Благотворительного фонда “МХП-Громаде” Леся Турчинская.

23 октября в селе Демидовка к терапевту на осмотр пришло 29 местных жителей, к окулисту - 25 (17 из них получили бесплатные очки), а УЗИ-обследование сделали для 20 человек.

“Люди очень благодарны за такую возможность пройти в одном месте быстро всех врачей. Подобную инициативу нужно продолжать на постоянной основе”, - добавил староста села Демидовка Василий Грабарь.

24 октября осмотр пациентов происходит в селе Гордеевка, 25 и 26 октября - запланирован в селе Тростянчик.

Справка

“МХП-Громаде” - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

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