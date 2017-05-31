Медики повідомили кількість госпіталізованих після вибуху в Кабулі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Щонайменше 67 людей були госпіталізовані у лікарні навколо Кабула, де у районі посольства Німеччини у середу зранку стався вибух замінованого автомобіля. Про це повідомив представник сфери громадської охорони здоров'я, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Щонайменше 67 поранених були доставлені в лікарні навколо Кабула", - цитує представника охорони здоров'я видання.
Нагадаємо, 31 травня потужний вибух начиненого вибухівкою автомобіля стався в центрі столиці Афганістану.
У поліції в Кабулі повідомили, що в результаті вибуху біля укріпленого входу в посольство Німеччини були вбиті і поранені "кілька людей".
При цьому афганські ЗМІ повідомили про десятки загиблих і понад 100 поранених.
Хмари чорного диму огорнули район поблизу президентського палацу та іноземних посольств, повідомили чиновники.
Вибух був настільки потужний, що у будинках на кількасот метрів навколо повибивало скло у вікнах і позривало двері з петель.
Відразу ніхто не взяв відповідальності за вибух. Представник талібів повідомив, що він "збирає інформацію".