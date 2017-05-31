Медики сообщили количество госпитализированных после взрыва в Кабуле
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. По меньшей мере 67 человек были госпитализированы в больницы вокруг Кабула, где в районе посольства Германии в среду утром произошел взрыв заминированного автомобиля. Об этом сообщил представитель сферы общественного здравоохранения, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"По меньшей мере 67 раненых были доставлены в больницы вокруг Кабула", - цитирует представителя здравоохранения издание.
Напомним, 31 мая мощный взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля произошел в центре столицы Афганистана.
В полиции в Кабуле сообщили, что в результате взрыва у укрепленного входа в посольство Германии были убиты и ранены "несколько человек".
При этом афганские СМИ сообщили о десятках погибших и более 100 раненых.
Облака черного дыма окутали район вблизи президентского дворца и иностранных посольств, сообщили чиновники.
Взрыв был настолько мощный, что в домах на несколько метров вокруг выбило стекла в окнах и сорвало двери с петель.
Сразу никто не взял ответственность за взрыв. Представитель талибов сообщил, что он "собирает информацию".