Більшість жителів Донеччини вважає конфлікт на Сході України "політичною кризою" - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Майже половина жителів Донецької області вважають конфлікт на Донбасі "політичною кризою". Про це йдеться в дослідженні "Стан інформаційного простору Донецької області", передає УНН.
Так, такої позиції притримуються 45% опитуваних на підконтрольних Україні територіях та 33% опитуваних на непідконтрольних Україні територіях.
В той же час багато мешканців непідконтрольної території (44% опитуваних) вважають ситуацію на Донбасі “громадянською війною”. На підконтрольній території так вважає 31% опитуваних.
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Так, дослідження проводив аналітичний центр “Фабрика думки Донбас” за підтримки Міністерства інформаційної політики України та Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення. Опитування проводились по всій території Донецької області — як підконтрольній так і непідконтрольній Україні.