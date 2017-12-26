Большинство жителей Донецкой области считает конфликт на Востоке Украины "политическим кризисом" - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Почти половина жителей Донецкой области считают конфликт на Донбассе "политическим кризисом". Об этом говорится в исследовании "Состояние информационного пространства Донецкой области", передает УНН.
Так, такой позиции придерживаются 45% опрошенных на подконтрольных Украины территориях и 33% опрошенных на неподконтрольных Украины территориях.
В то же время многие жители неподконтрольной территории (44% опрошенных) считают ситуацию на Донбассе "гражданской войной". На подконтрольной территории так считает 31% опрошенных.
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Так, исследования проводил аналитический центр "Фабрика мысли Донбасс" при поддержке Министерства информационной политики Украины и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Опросы проводились по всей территории Донецкой области - как подконтрольной так и неподконтрольной Украины.